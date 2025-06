Cus Ferrara brilla alla Cavri Sestri: Angelini e Crepaldi terzi nella gara di nuoto in acque libere

Cus Ferrara nuoto protagonista in Liguria alla 50ª edizione della Cavri Sestri, gara federale di nuoto in acque libere sui 3 km, con partenza dalla celebre Baia del Silenzio. Un percorso tanto suggestivo quanto impegnativo; si lascia la baia, si affrontano le onde verso il mare aperto, si costeggia Punta Manara, si sfiora il Santuario dei Cetacei e, infine, si torna alla Baia del Silenzio. Un percorso che ha incantato i partecipanti e messo alla prova oltre 300 atleti provenienti da ogni angolo d’Italia.

Protagonisti assoluti per il Cus Marco Angelini e Pamela Crepaldi che si sono messi subito in evidenza, entrando nel gruppo di testa fin dalle prime bracciate. Spalla a spalla con i migliori specialisti delle acque libere, hanno tenuto testa a un ritmo serrato e hanno saputo gestire la fatica e le insidie del mare, tagliando il traguardo in terza posizione assoluta. Una prestazione che conferma il loro talento e la loro determinazione.

Esordio positivo anche per Federico Magnani, alla sua prima esperienza in una gara di open water. Nonostante l’inesperienza, Magnani ha saputo affrontare la sfida con grande carattere, portando a casa il proprio miglior tempo sulla distanza e ponendo le basi per crescere in questa specialità.

Per i cussini, la Cavri Sestri è stata solo l’inizio; nei prossimi tre mesi saranno impegnati nel circuito federale di gare open water, che li condurrà in alcune delle più affascinanti località italiane. Il debutto di Sestri Levante lascia ben sperare: la stagione è appena cominciata, ma l’entusiasmo e la voglia di migliorare sono già altissimi.