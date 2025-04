Cus Ferrara brilla nel powerlifting: 9 medaglie e qualificazioni ai campionati italiani

Week end di successi per la sezione powerlifting del Cus Ferrara. Sabato al Pala Fipl di Lodi Lorenzo Tanganelli nella categoria -105kg ha conquistato la medaglia d’argento nel campionato italiano di stacco da terra Fipl, sollevando 332.5kg. Un risultato di prestigio che va a coronare un percorso di intenso lavoro. Lo stesso atleta, unitamente ai compagni di società, ha partecipato domenica alla gara di qualificazione ai campionati italiani assoluti di Bench press e Parapowerlifting, disputata presso il Crossfit Roveri di Bologna. Il Cus Ferrara con i 13 atleti in gara ha conquistato ben 9 medaglie, che hanno garantito il secondo gradino del podio nella speciale classifica per società. La medaglia d’oro è stata vinta da Sofia Markomichelakis e Azzurra Bovina, che ha festeggiato nel migliore dei modi la fresca convocazione con la maglia della nazionale alla World Cup di Tbilisi di maggio. Azzurra, con una alzata di 76 kg, si è assicurata anche la qualificazione alla finale dei campionati italiani di parapowerlifting.

Le 4 medaglie d’argento sono state conquistate da Riccardo Mantovani, Monica Zobbi, Stefano Visentin e Sara Romagnoli. I 3 bronzi invece da Lorenzo Tanganelli, Alice Bambini e Nicola Visentin.

Cresce adesso l’attesa per le classifiche nazionali che definiranno il lotto dei qualificati per le finali nazionali di Fiumicino del 24-25 maggio.