Cus Ferrara Canottaggio: Successi alla Gara Regionale di Ravenna e Qualificazioni Mondiali

Ben 35 atleti del Cus Ferrara canottaggio hanno hanno partecipato alla gara regionale disputata alla Standiana di Ravenna ottenendo ottimi risultati. Peccato per il vento, alzatosi impetuoso nel pomeriggio, che ha costretto gli organizzatori ad annullare alcune gare. Ma con oltre tre quarti del programma completato il bilancio è più che positivo per i colori ferraresi, con sei vittorie, 3 medaglie di argento ed altrettanti terzi posti.

Scorrendo i piazzamenti, argento per il 4 senza under 19 di Iannucci, Piccini, Gaeta, Covezzi, mentre nel 7.20 allievi B1 maschie (sarebbe l’equivalente del singolo per le categorie giovanili under 12) Sartakova ha conquistato un brillantissimo oro. Primo gradino del podio anche nei 7.20 Allievi B2 femminile con Lodi e la gara individuale ha detto bene in casa Cus con altri successi: nel singolo under 17 femminile con Tosi (sorella dell’azzurra Mariabianca), nel 7.20 allievi C femminile con Sartarelli e nel singolo allievi C maschile grazie a Pettini. Argento per il 2 senza cadetti maschile di Lodi e Boccafogli e bronzo per Bregoli e Merighi nella stessa gara.

Altre medaglie sono giunte dal 4 senza under 19 maschile di Iannucci, Piccinni, Gaeta, Covezzi, tutto d’argento, mentre Beltrami, Bernaroli, Rossetti e Gaeta hanno conquistato il bronzo.

Nel doppio allievi B maschile dominio cussino con Rigolin e Baldisserotto che hanno conquistato l’oro mentre Faniello e Pittiglio l’argento.

Questi piazzamenti lasciano ben sperare in vista del Festival dei Giovani vero e proprio campionato italiano di categoria.

Ma le belle notizie non finiscono qui. Mariabianca Tosi ha superato le selezioni azzurre di Piediluco e si è qualificata per partecipare ai Mondiali Under 19 in programma ad agosto in Lituania. 56 atlete divise in 28 equipaggi due senza a contendersi i primi otto posti utili per accedere ai mondiali. Per Maria Bianca così è stato; non si sa ancora su che imbarcazione ma l’atleta ferrarese al mondiale ci sarà. Per lei adesso prosegue la preparazione sempre al centro tecnico federale di Piediluco.

Infine è giunta la notizia che il tecnico cussino Gabriele Braghiroli farà parte dello staff tecnico federale per i campionati mondiali universitari che si svolgeranno in Germania l’ultima settimana di luglio. Per il movimento remiero cussino l’azzurro di Tosi e Braghiroli è motivo di orgoglio e testimonianza della validità di tecnici e atleti.