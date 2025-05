Cus Ferrara nuoto: quinto posto regionale al campionato italiano a squadre

Ottimo quinto posto del Cus Ferrara nuoto alla fase regionale del campionato italiano a squadre - categoria Ragazzi -, disputata presso lo Stadio del Nuoto di Riccione. Il Centro Universitario Sportivo ha partecipato con la formazione femminile, che ha saputo distinguersi per impegno, determinazione e ottimi risultati, conquistando il meritato piazzamento regionale. Tutte le atlete in gara hanno portato a casa almeno un miglioramento nei crono personali, confermando il buon lavoro svolto in allenamento e la crescita costante del gruppo.

Alice Canella si è messa in evidenza nei 50 stile libero, chiusi con un brillante 28”8 e nel 200 dorso, terminato in 2’34”6. Ha inoltre gareggiato nel 100 dorso e nella staffetta mista, coprendo la frazione a dorso.

Serena Capobianco ha migliorato ancora nel 200 farfalla (2’36”3) e nel 200 misti (2’44”1), mostrando solidità tecnica e continuità. Ha anche preso parte alla staffetta 4x100 stile.

Lucrezia Rossi, reduce da una settimana di stop per una piccola operazione, ha dimostrato grande carattere centrando il personale nei 100 farfalla con 1’12”4 e partecipando attivamente sia alla staffetta mista sia a quella stile libero. Ottima la prova di Andrea Giulia Fabbri, che in netta crescita, ha ottenuto significativi miglioramenti sia nel 400 misti che nel 100 stile libero, dove ha contribuito in staffetta con una prestazione convincente. Proseguendo, Caterina Meloncelli ha ben figurato nei 100 e 200 rana, offrendo prestazioni solide anche nelle due staffette a cui ha preso parte. Molto positiva anche la gara di Margherita Astolfi, che ha chiuso il 200 stile libero in 2’17”1, segnando un nuovo personale. Ottime anche le sue prove nei 100 stile in staffetta e nel 400 stile libero.

Nel complesso, si è trattata di una grande prova di squadra, che è valsa i complimenti a tutte le ragazze e allo staff tecnico.