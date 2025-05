Cus Ferrara Nuoto trionfa ai campionati provinciali Uisp con numerose medaglie

Alla piscina comunale si sono svolti i campionati provinciali Uisp aperti alle categorie Esordienti e Giovanissimi. Gli atleti del Cus Ferrara nuoto hanno ottimamente figurato portando a casa tante medaglie. Tra i più piccoli, gli Esordienti C, podio per Anna Rizzi nel 50 dorso. Negli Esordienti B1 si è laureata campionessa provinciale Margherita Londra nei 50 stile libero; per lei anche un argento nella rana. Sempre nei B1 Alice Miglioli è salita sul secondo gradino del podio nel 50 dorso. Esordienti B (secondo anno) con Viola Bertasi protagonista; per lei due medaglie d’argento nei 50 rana e 50 farfalla. Bronzo per Sofia Canella nel 50 dorso, poi argento per Sofia El Azery nel 100 misto, bronzo per Marco Dalla Torre nel 50 dorso e anche per Cristian Zapaterra nel 50 farfalla. Negli Esordienti A primo anno, conquista due ori Jacopo Trentini nel 100 farfalla e nel 200 misto. Negli Esordienti A secondo anno, due medaglie d’oro per Francesco Candiani nei 50 e 100 stile libero; argento e bronzo nelle stesse gare per Emanuele Benini. Nelle donne invece oro e titolo per Anna Prosdocimi nel 100 rana e argento per Giulia Elisabetta Gruppioni nei 100 rana e 100 farfalla. Antonia Bonizzi argento e bronzo nel 50 e 100 stile libero, mentre la miglior prestazione della giornata arriva da Anita Bonora che nel 200 mx vince e firma il nuovo record societario che resisteva da 4 anni, portandolo a 2’43”68.per lei successo anche nei 50 stile libero.

Tra i Giovanissimi oro per Matteo Cavallina nel 50 stile liber; per lui anche bronzo nel 100 m. Due medaglie d’oro per Nicola Candiani nella rana e nei misti; argento nelle stesse gare per Sissi Migliorini.