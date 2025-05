Cus Ferrara Triathlon: Successi e Medaglie ai Campionati Regionali Fitri

Apertura di stagione della triplice disciplina divisa fra tre località per gli atleti del Cus Ferrara Triathlon. Nello splendido palcoscenico della “Spiaggia Romea” a Lido delle Nazioni, si è disputato il campionato regionale Fitri della media distanza, con due portacolori gialloneri ai nastri di partenza. Daniele Di Fresco non ha tradito le aspettative della vigilia ed ha chiuso la propria performance in 4h 27’ 40”, conquistando il titolo regionale nella categoria M1 e l’8° posto assoluto. Poco distante, il compagno di squadra Marco Vitali, che in 4h 42’ 12” ha chiuso ai piedi del podio le sue fatiche nella categoria M1 e al 24° posto in regione.

Ad Andora (SV), si è disputato il tradizionale triathlon sprint, che ha visto in gara per il Cus Ferrara la veterana Nadia Fanzaga, che chiudendo la gara ligure in 1h 38’ 24”, ha guadagnato un buonissimo 6° posto tra le M4.

Sempre nello scorso week end, a Gatteo a Mare si è invece disputato il campionato regionale Fitri sulla distanza sprint. Otto i triatleti ferraresi che hanno onorato l’importante gara romagnola, a suon di medaglie.

Davide Mainini continua a inanellare performance di spessore e conquista un ottimo 1° posto nella S1 regionale, in 1h 13’ 18”. Non da meno il più “esperto” Cristiano Ferraresi, che conquista la medaglia d’oro nella categoria M3 in 1h 15’ 07”. Risponde presente anche “il doc” Giovanni Grazzi che conquista l’argento nella categoria M6. A chiudere l’incetta di podi da parte cussina ci pensa l’altra veterana della squadra, Maddalena Penzo, che porta a casa un ottimo secondo posto nella categoria M3 in 1h 36’49”. Da registrare infine le ottime performance messe a segno da Riccardo Barbieri (10° posto in M2), da Paolo Ghinelli (10° posto in M3) e Luca Visentini (13° posto in M3). Doveroso segnalare la partecipazione della giovanissima Altea Barbieri che nella categoria “cuccioli” ha brillantemente concluso la prima gara coi colori gialloneri.