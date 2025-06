Cus Ferrara trionfa nella gara interregionale di canottaggio con 12 medaglie

Settimana decisamente impegnativa per la sezione canottaggio del Cus Ferrara. Dal punto di vista agonistico 23 atleti del settore giovanile sono stati impegnati a San Giorgio di Nogaro in una gara interregionale dove i tecnici hanno provato nuovi equipaggi in vista delle imminenti gare nazionali. Diciamo subito che le cose sono andate parecchio bene, con 2 ori, 7 argenti, 3 bronzi e terzo posto nella classifica generale delle società dietro a Saturnia (Trieste) e Timavo (Monfalcone). Primo posto per Riccardo Iannucci, Edoardo Piccini, Mauro Garta e Stefano Covezzi nel 4 senza Under 17 maschile; poi gli stessi atleti sono giunti secondi nella più competitiva prova riservata alla categoria Under 19. Oro anche per Leonardo Rigolin nella specialità del singolo Allievi B2 maschile. La medaglia d’argento è stata vinta da Anna degli Uberti nel singolo pesi leggeri femminile, Ettore Lodi e Leonardo Arziliero nel doppio cadetti maschile, Francesco Brina e Davide Boccafogli semprre nel doppio cadetti, Francesco Covezzi e Victor Kushnir nel 2 senza senior maschile, Giuseppe Gaeta e Stefano Beltrami nel 2 senza Under 19 maschile e da Diana Lodi nel singolo Allievi-B2. Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per Bianca Saltarelli nel singolo Allievi-C femminile, Giuseppe Gaeta, Francesco Covezzi, Victor Kushnir e Stefano Beltrami nel 4 di coppia senior maschile, Marco Sarkatova nel singolo allievi-B2 maschile.