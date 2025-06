Cus in acqua a Gavirate. Manca l’acuto da podio: "Buon test per Piediluco»

Buone prestazioni per gli equipaggi del Cus Ferrara canottaggio in acqua a Gavirate (Varese), ai Campionati italiani under 17 e Under 23.

Dopo una buona batteria, Annalucia Tosi si ferma ai quarti di finale nella specialità del singolo under 17, che vedeva addirittura 54 atlete iscritte.

Buona la prestazione in finale del quattro senza under 23 maschile, composto da Victor Kushnir (unico atleta di categoria), Francesco Covezzi, Stefano Beltrami e Giuseppe Gaeta (tutti under 19 che gareggiavano nella categoria superiore).

Riescono a qualificarsi per la finale del quattro con under 17 maschile e a concluderla con un buon settimo posto, Riccardo Iannucci, Stefano Covezzi, Edoardo Piccini e Mauro Gaeta, timonati da Paolo Fergnani, un equipaggio giovane che fa sperare per il futuro.

Ottimo quarto posto in finale per il 2 senza under 23 femminile di Anna degli Uberti e Mariabianca Tosi, anche in questo caso atleta under 19 che ha gareggiato nella categoria superiore. Tosi è fresca di convocazione per il raduno in preparazione del mondiale under 19 di Trakai.

Contento il tecnico Gabriele Braghiroli, che commenta così l’andamento della manifestazione: "Buone le prestazioni dei ragazzi, anche se ci é mancata la medaglia, sfiorata solo dal due senza femminile. Adesso lavoreremo per i prossimi appuntamenti: la selezione per il mondiale under 23 a Piediluco il 28-29 giugno e i campionati senior e under 19 di Ravenna del 5-6 luglio".