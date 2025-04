Cus Macerata trionfa 3-1 a Montegranaro: Francavilla decisivo con una tripletta

L’andata della doppia sfida playout in serie B non poteva finire meglio -nel risultato- per il collettivo del futsal del Cus Macerata: gli universitari hanno violato Montegranaro 1-3. In una partita resa più complicata dall’assenza per squalifica del bomber Francesco Marangoni, ci ha pensato Francavilla a "matare" gli avversari dell’Alumnia segnando una micidiale tripletta. Una vittoria ottenuta con caparbietà, stringendo i denti, compattandosi ulteriormente quando sono usciti anzitempo dal campo sia capitan Di Gregorio che Tommaso Seresi, forfait che hanno costretto l’allenatore Zampolini a schierare tre under19 tutti assieme.

Nei due precedenti della fase regolare il Cus non aveva mai vinto, ko 4-1 all’andata in trasferta e poi pari 3-3 a Macerata, ora il blitz avvicina tanto all’obiettivo salvezza e alla sognata permanenza nella B nazionale. Adesso infatti il Cus è a+2 sui veregrensi e sabato alle 16 alla Fratelli Cervi, in casa, ci sarà il match di ritorno per chiudere i giochi. Si salverà la società che nelle due gare avrà realizzato il maggior numero di reti. Nel caso di parità di reti realizzate nelle due gare gli arbitri della sfida di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità sarebbe salvo il Cus per la miglior classifica in campionato.

an. sc.