Cus Macerata trionfa ai Campionati universitari 2025: oro nell'atletica e successi nel basket

Antonio de Introna, presidentissimo del Cus Macerata, si dice assai soddisfatto dell’esito dei Campionati nazionali universitari 2025 per l’Ente che guida dal 1964, vero guinness italiano. La Polisportiva si è presentata ad Ancona con la rappresentativa maschile di basket, più 7 atleti-studenti negli sport individuali, debuttando oltretutto in alcune discipline minori. Alla fine il bottino è stato di un oro, un argento più il primato del gruppo dei cestisti. "Siamo estremamente soddisfatti – afferma De Introna – di quanto raccolto. Ci siamo resi protagonisti in discipline sportive di vario tipo, proponendo atleti che già avevano disputato i Cnu ma anche studenti alla prima esperienza. Torniamo a casa rinfrancati da due medaglie con la ciliegina sulla torta dell’oro nell’atletica. Ringrazio tutti per l’impegno nonché per l’entusiasmo avuto nell’indossare i nostri colori. A breve, magari assieme all’Università, mi piacerebbe organizzare qualcosa per celebrare questi risultati". A salire sul gradino più alto del podio è stato Valerio De Angelis, studente di Scienze della formazione primaria, nel salto triplo. Era dal 2023 che il Cus Macerata non coglieva un oro. In terra dorica c’è stato anche un argento, se lo è messo al collo Riccardo Verdecchia. Un habitué ormai, perché il judoka aveva già ottenuto il bronzo l’anno scorso e l’argento due anni fa. A rendere ancora più bella la partecipazione tricolore, il brillante cammino della rappresentativa della pallacanestro: per la prima volta due vittorie nel loro girone. Infine il Cus Macerata ha preso parte anche alle prove di scherma con Lorenzo Pantanetti ed Enrico Giovanni Lauria, è stato protagonista nell’arrampicata con Stefano D’Annunzio, nell’equitazione grazie a Laura Marsili e con Giacomo Aste nel taekwondo.

Andrea Scoppa