Cus Mo.Re trionfa alle Finali Nazionali Universitarie di Ancona con cinque ori

Era dedicato all’atletica l’ultimo week end delle Finali Nazionali Universitarie che si sono concluse domenica ad Ancona: nella folta delegazione del Cus Mo.Re (nella foto) era ancora viva l’eco per il bellissimo successo della squadra maschile di pallavolo, vittoriosa nella finalissima con Cus Pisa 3-2 (25/21 20/25 25/22 17/25 15/6), dopo aver regolato con lo stesso punteggio in semifinale il CUS Genova, ma l’atletica ha regalato tante altre soddisfazioni al clan universitario di Modena e Reggio.

In questo settore il Cus Mo.Re arrivava con alcuni atleti assolutamente da medaglia, concorrenti che non hanno fallito l’appuntamento, come Alessandro Pasquinucci oro nei 1.500 metri, ed Aurora Vicini, che ha vinto la gara del salto in alto nelle competizioni disputate sabato pomeriggio, primo assaggio delle possibilità di successo, puntualmente verificate l’indomani, quando arriva il terzo attesissimo successo, grazie a Federica Pansini, atleta dell’ateneo, ma anche dell’Esercito, che domina la gara degli 800 metri.

Il successo della Pansini ha come corollario le due medaglie di bronzo conquistate da Vivian Osagie nella gara del getto del peso, dopo aver sfiorato il podio nel lancio del disco, e quella di Alessandro Ori nei 200 metri, terzo classificato solo al fotofinish pur accreditato dello stesso tempo del secondo classificato.

In generale si chiude con un bottino di cinque ori e tre bronzi il medagliere del Cus Modena-Reggio, a conferma della bontà del progetto sportivo-studentesco dell’ateneo.