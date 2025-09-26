Cus Siena. Al ’Sardinia Trophy’ buone prove per i judoka senesi. Vallone d’argento, debutto nazionale di Cosco e Cosentino

Primo fine settimana di trasferta per i judoka del Cus Siena, al trofeo Italia ‘Sardinia Trophy’ a Olbia, gara dedicata a ragazzi e ragazze Under 15 valevole per la ranking list nazionale (molto difficile l’organizzazione che ha richiesto non poco impegno da parte delle famiglie). A esordire Pietro Cosco e Alessio Cosentino. Cosco, alla prima esperienza in una rassegna di livello nazionale, ha mostrato subito un buon atteggiamento battendo il primo avversario; ha poi ceduto nei due successivi incontri contro atleti più esperti. Tanta voglia e aggressività anche per Cosentino che ha dovuto però fare i conti con una mancanza di organizzazione nel suo buon judo. Ha poi gareggiato Virginia Vallone: nonostante l’estate tormentata, ha superato di slancio le prime due avversarie di buon livello. In semifinale ha affrontato la forte Repola delle Fiamme oro, chiudendo l’incontro prima del limite con abilità e tenacia. In finale, forse già appagata, si è dovuta ‘accontentare’ dell’argento che la proietta nei piani alti della classifica nazionale, per la soddisfazione del Cus Siena e del tecnico Simone Cresti.