Cus Siena: Bilancio positivo per la stagione 2024/25 e nuovi progetti sportivi

Più di 1400 tesserati, di cui 600 universitari, che svolgono attività federale e promozionale. Numeri che attestano, ancora una volta, il grande impegno del Cus per la comunità senese, universitaria e non. Dal calcio al basket, dalla pallavolo al rugby, dal judo alla scherma, tante discipline, età diverse, prestigiosi traguardi, sia in campo individuale che di squadra. Per la soddisfazione del presidente Giuseppe Gotti.

Parte dalla fine, il professore, nel tracciare un bilancio della stagione 2024/25 che ha chiuso ufficialmente i battenti martedì. "Non può che essere lusinghiero – spiega –. Ricordo, per prima cosa, che appena qualche giorno fa il Comune ha terminato i lavori al vecchio ‘Sabbione’ e la sezione rugby si è potuta riappropriare della sua casa. Adesso potrà ripartire l’attività giovanile, dopo lo stop di due anni: una grande soddisfazione. Ottimi numeri, poi, quelli registrati dalla palestra del Dsu che gestiamo, situata all’interno della residenza di via De Nicola a san Miniato".

Passa quindi ai risultati, il presidente. "Il rugby, nonostante abbia sempre giocato ‘in trasferta’ ha centrato la miglior stagione di sempre; la pallavolo femminile impegnata in serie C ha terminato a metà classifica ottenendo buoni risultati; dagli sport individuali, sono arrivati tantissime medaglie e titoli, come quello di campionessa italiana, nella scherma, di Lilia Grassi. Le soddisfazioni non sono mancate".

Proprio la scherma, nel 2026, avrà una nuova palestra. "I lavori dovrebbero terminare a giugno – spiega Gotti –, da settembre potremo usufruire della nuova struttura, potendo utilizzare, se l’Università ci consentirà di rifare il fondo, anche quella vecchia. La Federazione quest’anno ci ha affidato l’organizzazione dei campionati italiani paralimpici, con il nuovo impianto potremo ospitare anche campionati di sport individuali per normodotati, con numeri molto maggiori".

"L’organizzazione di questi campionati è la dimostrazione di quanto Siena sia considerata a livello nazionale – le parole del rettore Roberto Di Pietra –. Il cantiere per la costruzione del nuovo palazzetto è la dimostrazione invece di un grande impegno che consentirà alla città e in particolare ai giovani, di avere ancora più spazi per praticare sport".

"L’attività del Cus, supportata dall’Università, è di assoluto valore per la città – commenta l’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè –. Un’attività che mette i giovani al centro, che coinvolge tante famiglie. Il Cus avrà sempre il nostro sostegno".

Spazio anche alla commozione e al ricordo: la sezione scherma, avendone fatto parte fino al 2023, ha ricordato Lorenzo Schiavone, scomparso tragicamente a 24 anni lunedì, "un ragazzo fantastico che il destino ha strappato alla vita troppo presto".

Angela Gorellini