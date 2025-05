Cus Siena Estra brilla ai Campionati italiani Under14: Lilia Grassi campionessa, Pellegrino bronzo

Ottime prestazioni da parte dei giovani schernitori del Cus Siena Estra ai Campionati italiani Under14 di Riccione dove hanno brillato Lilia Grassi, che ha conquistato il titolo di campionessa e Nicolò Pellegrino, che si è messo al collo il bronzo. Bella prova per Niccolò Marsiglietti che, dopo un avvio un po’ sottotono, ha trovato continuità nel secondo girone e ha iniziato a macinare vittorie; nella diretta ha battuto, in sequenza, 10-5, Perlini di Pesaro, 10-7 il bresciano Gallina e 10-5 il maceratese La Porta; nell’incontro per la finale tricolore a otto ha ceduto di misura al ternano Baldi che poi vincerà il titolo. Un po’ meno brillanti rispetto al loro standard Elia Cellini ed Enrico Cannoni che si sono fermatu nei primi turni della diretta.

Nelle Bambine di fioretto bene Sara Trabalzini che ha raggiunto il tabellone da 32 chiudendo in 21ma posizione dopo aver mostrato una buona crescita dall’inizio dell’anno agonistico; le compagne di sala Vera Paladini, Azzurra Capresi e Ginevra Mancianti hanno terminato nelle 64, rimontando posizioni nel ranking di categoria.

Nelle Ragazze fioretto Livia Cortesi è arrivata 23ma, su oltre cento partecipanti, a conclusione di un’annata che l’ha vista sempre nelle 32; meno bene in campo maschile Alessandro Castagnini e Tommaso Gentilini che si sono stoppati alle soglie del tabellone da 64. Negli Allievi fioretto tabellone da 64 per Lorenzo Pacchiani e Valentino Giustarini che ha partecipato anche nella spada al suo primo campionato; al rientro dopo un lungo infortunio, Pietro Pellegrino, dopo i gironi, si è fermato nei primi turni della diretta.

Nella sciabola buona prestazione negli Allievi, con un po’ d’amaro in bocca, per Pasquale Fucci che ha concluso in 22ma posizione, cedendo di una sola stoccata, 14-15, nell’assalto decisivo per i sedici al romano Gulino; nella categoria Ragazzi buone esperienze per Folco Tarsi, Maria D’Alfonso e Daphne Valentini. Nel complesso i risultati hanno mostrato una buona crescita di tutto il gruppo Under 14 del Cus Siena Estra.