Cus Siena Scherma: Argento e bronzo per Danero e Balzini alla qualifica regionale

Sono d’argento e di bronzo i fioretti di Matteo Danero e Alessia Balzini per il Cus Siena Scherma targato Estra alla qualifica regionale per i Campionati Italiani Cadetti e Giovani Gold che si sono svolti nel nuovo impianto di Fornacette nel Comune di Calcinaia. I cussini hanno dimostrato un ottimo livello di preparazione e la giusta determinazione: nel fioretto maschile Matteo Danero, classe 2009, ha mostrato, insieme all’attenzione, buona tecnica per tutto l’arco della gara; grazie al risultato del girone preliminari ha saltato il turno dei 64 e nel tabellone dei 32 ha sconfitto 15-2 Scarselli di Navacchio; nei sedici ha supera per 15-7 Rossi del Pisascherma, nel quarto di finale ha battuto 15-8 il lucchese De Cesari e in semifinale 15-13 D’Avanzo del Pisascherma. In finale ha ceduto al pisano Tenze, di quattro anni più grande, conquistando l’argento e la qualifica al nazionale Gold under 20. Diciassettesimo Andrea Cannucci e trentesimo Riccardo Santaniello che ha disputato due buoni incontri in diretta, battendo nel primo Nesi di Agliana, 15-9, e lasciando successivamente il passo al pisano D’Avanzo, poi bronzo, mettendo però a segno 11 stoccate. In campo femminile bel bronzo della piombinese, ormai cussina da quattro anni, Alessia Balzini, classe 2007, che dopo aver saltato il tabellone da 64, nelle 32 ha battuto la pisana Rossi per 15-8; nell’assalto per la finale a otto ha battuto l’altra cussina Francesca Telese, alla fine 13ma, che in precedenza aveva superato la livornese Biondi per 15-12; nello stesso tabellone delle 16, Natalia Fucci è stata sconfitta 13-15 alla pisana Giannessi, chiudendo undicesima mentre Balzini, nella finale a otto, ha schiacciato la pisana Rossi 15-7 per poi cedere all’altra pisana Nencini in semifinale, aggiudicandosi la qualifica al Gold nazionale.