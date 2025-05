Cus Siena trionfa al Gran Prix Nazionale di kata 'Memorial Otello Bisi' con 4 ori

Si è svolto a Castel Maggiore, il Gran Prix Nazionale di kata ‘Memorial Otello Bisi’, una delle competizioni più prestigiose del panorama italiano. La sezione del Cus Siena si è distinta in maniera straordinaria, confermando un’altissima qualità tecnica: il bottino, straordinario, è stato di 4 medaglie d’oro, una d’argento e 2 di bronzo.

Nella categoria Under 15, Matteo Gabbriellini e Lara Bossini hanno debuttato nel nage no kata conquistando il primo posto con 151,5 punti, a testimonianza delle ottime potenzialità e della qualità del lavoro svolto in palestra. Nella categoria Under 18, con il record di oltre 30 atleti in gara, le coppie del Cus Siena hanno centrato una prestazione collettiva eccezionale. Francesco Cosentino e Andrea Giannettoni hanno conquistato l’oro con 249,5 punti, eseguendo un nage no kata preciso, potente e curato nei minimi dettagli. Elia Domenichini e Daniele Gabbriellini hanno ottenuto la medaglia d’argento con 246 punti, una distanza minima dai primi classificati. Adelaide Sassetti e Alvise Gallo, con 227,5 punti, hanno raggiunto il quinto posto, dimostrando un netto miglioramento.

Gaia ed Emma Nastasi hanno finalmente visto premiati gli sforzi con un meritatissimo bronzo nel ju no kata, con 147,5 punti. Sempre sul terzo gradino del podio sono saliti Leonardo Benza e Guglielmo Sensi nel katame no kata, con 155 punti, grazie a una prova solida e sicura nella lotta a terra.

Nella categoria A2, Riccardo Pinto e Samuel Picciafuochi hanno dominato nel kodokan goshin jutsu, conquistando l’oro con il punteggio di 502,5 punti, distaccando di quasi 20 lunghezze i secondi classificati. Nella categoria A1, Enrico Tommasi e Yuri Ferretti hanno impreziosito il medagliere senese con un oro nel kime no kata, grazie a un’esecuzione caratterizzata da una perfetta combinazione di velocità, decisione e controllo.