Cus, una serata speciale. Conto alla rovescia per il Galà

Per una società possono parlare risultati, numeri, ma a volte fanno più effetto le storie delle persone con i loro valori. Il Cus Ferrara da sempre è fatto da persone con le loro storie che vanno giustamente esaltate e portate alla ribalta, quindi ben venga il Galà di domenica 3 dicembre, un evento organizzato dal Cus per il Cus, con la regia di Ideasfera e con oltre 200 persone attese nelle sale dell’Imbarcadero del Castello Estense. L’idea dell’evento è partita dalla sezione Golf ed ampliata poi dai vertici societari per unire le realtà che lo animano, esaltare il concetto di team e ringraziare nel contempo per il loro sacrificio declinabile in vari ambiti, i tantissimi volontari che vi operano. Il Cus è un insieme di relazioni, capacità, volontà, che tutte assieme muovono una macchina non indifferente. Ci sono persone “storiche”, al Cus da 50 anni nella sezione rugby, prima come giocatori, poi tecnici e dirigenti, Franco Parigi tecnico della sezione atletica sta in pista da 40 anni insegnando con immutata passione, ma ci sono colonne societarie anche dietro la scrivania. Tralasciando il presidente Tosi, Maria Rita Carion, storica impiegata, soffierà sulle 40 candeline giusto la sera della festa. Come è stato fatto in occasione dei 50 anni societari, ci sarebbe da scrivere un libro, nel frattempo la serata all’Imbarcadero celebrerà tutte le storie di questa realtà cittadina.