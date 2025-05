Cus Unimore forza 130 ai campionati universitari

Dopo la bellissima cerimonia della scorsa settimana, per la Consegna dei Premi di Studio Unimore Sport Excellence, che si è tenuta presso la sede del Cus Unimore, e nel corso della quale sono stati presentati gli studenti e le studentesse selezionati per il Programma Unimore Sport Excellence 2024/2025, la foltissima rappresentativa del Cus Mo.Re si è presentata in forza ad Ancona, con il dichiarato proposito di migliorare il sempre notevole bottino di medaglie conquistate negli anni dagli sportivi-studenti dell’ateneo. Per dare un’idea della forza del gruppo, saranno oltre 130 tra atleti e tecnici a rappresentare Unimore ai Campionati Nazionali Universitari (Cnu) 2025, in programma ad Ancona dal 24 maggio al 1° giugno, la manifestazione sportiva universitaria più importanti a livello nazionale. Una delegazione imponente, tra le più numerose d’Italia, che si distinguerà non solo per quantità, ma soprattutto per qualità e livello agonistico: molti dei partecipanti gareggiano infatti in campionati professionistici, come nel caso della pallavolo e del rugby a 7, o militano nei corpi sportivi militari, come per l’atletica leggera, portando ai Cnu un elevato tasso tecnico e una dimensione di vera competizione d’élite, senza mai perdere di vista i valori universitari di appartenenza, integrazione e condivisione.

Un’organizzazione imponente sostiene questa spedizione, con 14 van, treni e auto a disposizione per il trasporto della delegazione, e un unico hotel prenotato interamente per il gruppo Unimore, per favorire momenti di condivisione, coesione e crescita personale. Ed i risultati positivi hanno iniziato subito a fioccare, negli scacchi, dove Unimore ha portato a casa la medaglia d’oro nella competizione a squadre, con il quartetto composto da Luca Ballotti, Francesco Ferraguti, Aleksandr Kashin e Roberto Mocanu, e il bronzo con lo stesso di Francesco Ferraguti nella gara individuale, ma anche vittorie all’esordio per la pallavolo maschie, e nel calcio a 11.