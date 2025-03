Cus, vernice per il triathlon. Primo atto con tante novità

Ai nastri di partenza la nuova stagione agonistica del Cus Ferrara Triathlon, con il primo impegno del 2025 previsto per il 16 marzo nel duathlon sprint città di Forlì, gara valevole per il Campionato Regionale Fitri. Molte le novità rispetto allo scorso anno già ricco di risultati eccellenti. In primis, il rinnovo dei responsabili di settore, con Davide Peschiaroli che succede a Carlo Trevisan nel ruolo di referente di squadra, coadiuvato dai tecnici federali Serena Guagliata e Roberta Scabbia e dal responsabile della logistica Paolo Celeghini. A loro si aggiungono Mirco Bertasi, figura storica del Triathlon cussino e il centese Alessio Balboni. Cambio di rilievo anche alla guida degli allenamenti di nuoto, al centro tecnico di Via Liuzzo, con Gianluca Orlandi che subentra a Carlotta Galli. Una stagione 2025 che si preannuncia molto promettente anche per l’ingresso in squadra di molti giovani universitari, in particolare under 23, che certamente porteranno in campo tutta la loro energia con l’obiettivo di primeggiare nelle categorie Senior 1 e 2. Per quanto concerne il calendario gare, si inizierà a far sul serio il 23 marzo con i Campionati Italiani di duathlon classico a Pontoglio (Brescia) e qui fari puntati su Daniele Di Fresco per la categoria Master 1. Per restare in tema di “Italiani”, il 5 Aprile importante appuntamento all’Autodromo di Imola per il Campionato di duathlon sprint, con ben 9 cussini in gara. Il 10 maggio il triathlon olimpico di Caldaro aprirà la lunga stagione della triplice.