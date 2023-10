D femminile. Lunezia distratto battuto a Busalla: "Ko senza lottare»

Volley Scrivia

3

Lunezia Volley

0

(25-12; 25-9; 25-13)

VOLLEY SCRIVIA: Carta, Cosso, Gazzari, Guido, Lecca, Ronsval, Salamini, Speziotto, Vaccari, Vaccaro, Galdi libero. All. Ciampi

LUNEZIA VOLLEY: Aldovardi, Bertola, Calzetta, Caruso, Giangreco Emma, Gugliucci, Malaspina, Montemagni, Reggiani, Vocale, liberi Cardetti e Costa. All. Menconi

Arbitro: Magnanego

BUSALLA – Il Lunezia Volley cade in trasferta contro una squadra più esperta, al termine di una sfida in cui il team di Menconi è sembrato non essere mai sceso veramente in campo. E alla fine è arrivato un pesante ko. "Ci si poteva aspettare la sconfitta – spiega coach Menconi – considerato il valore delle avversarie, ma non così, senza lottare. Dovremo lavorare tanto".

Risultati 2ª giornata serie D ligure femminile: Audax Quinto-Tigullio 0-3, Paladonbosco-Rainbow 2-3, Cus Genova-Normac 1-3, Genova Volley-Asd Carasco 2-3.

Classifica: Tigullio 6, Rainbow, Volley Scrivia 4, Carasco 3, Lunezia Volley 3, Normac 2, Genova Volley 1, Paladonbosco 1, Audax Quinto, Cus Genova 0.

Ilaria Gallione