Da Cerasuolo alla Polieri Sette Colli, via allo show

Prende il via oggi la 61esima edizione del trofeo Sette Colli e nella piscina romana dello Stadio del Nuoto anche gli alfieri dell’Imolanuoto sono pronti a dire la loro in vasca. Per alcuni sarà un banco di prova importante in vista del Mondiale di Singapore (che si terranno dal 27 luglio al 3 agosto), per altri potrebbe essere l’ultima occasione per strappare un biglietto per la rassegna iridata. In ogni caso per tutti uno degli appuntamenti di maggior rilievo di questa estate natatoria a livello internazionale. Da oggi e fino a sabato occhi dunque puntati sulle corsie di Roma (solita la formula di gara con le batterie al mattino e le finali nel pomeriggio).

E tra i primi a scendere in vasca ci sarà Simone Cerasuolo. Il fresco 22enne imolese aveva già conquistato il pass per i Mondiali ai campionati assoluti e al Sette Colli ne approfitterà per scalderà i motori (dopo aver già ben figurato lo scorso weekend al Meeting di Merano) e darà vita già nella giornata di oggi all’ennesimo duello tutto tricolore con Nicolò Martinenghi nei 100 rana, in una gara a forte tinte imolesi visto che allo start ci saranno anche Federico Poggio, Alessandro Pinzuti, Stefano Saladini e Andrea Castello.

Oggi al via anche la gara dei 100 rana al femminile con Arianna Castiglioni e Alessia Ferraguti ai blocchi di partenza. La veterana di Castel San Pietro Ilaria Bianchi sarà al via dei 50 farfalla mentre nei 100 farfalla al maschile toccherà al faentino Michele Busa e a Luca Todesco dire la loro. Ultima del team Imolanuoto in vasca oggi sarà Alessia Polieri nei 50 dorso, ma la nuotatrice imolese si ripresenterà in gara anche domani nei 100 farfalla (e con lei anche Asia Salvato e Ilaria Bianchi), oltre che nei 200 l’ultimo giorno. Domani nei 50 rana Arianna Castiglioni proverà a guadagnarsi un pass in extremis per i Mondiali asiatici (in gara anche Ferraguti).

E nei 50 rana, ma al maschile, domani sarà la volta del giovane Lorenzo Fuschini, uno degli ultimi talenti verdi della società imolese, che sfrutterà la rassegna romana come un vero e proprio allenamento in vista del campionato europeo Junior a Samorin, in Slovacchia (a partire dal 1 luglio) ai quali il pescarese classe 2007 è stato convocato dopo le ottime prove ai campionati giovanili di Riccione in aprile. Con la partecipazione al trofeo Sette Colli anche la possibilità di respirare l’atmosfera del nuoto dei grandi.