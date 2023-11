Da oggi a domenica. Offside Festival a Milano con due giornalisti locali

Inizia oggi, per concludersi domenica a Milano, alla Fabbrica del Vapore, l’edizione 2023 (la sesta) dell’Offside Festival, rassegna internazionale dedicata al cinema, alla letteratura e al giornalismo calcistico. Un evento che intende raccontare il calcio "come fenomeno culturale e sociale in grado di interessare un pubblico eterogeneo". Tra gli autori invitati, anche il collaboratore del "Carlino" Andrea Pongetti, che domenica presenterà "Non solo un gioco. Le Marche del calcio", libro del 2019 che racconta la storia del calcio regionale dall’Ottocento ad oggi, con aneddoti e curiosità. Tra gli altri autori, anche lo jesino Michele Grilli che presenterà "Un capitano, c’è solo un capitano", volume dedicato ai capitani simbolo, compresi i nostri Roberto Mancini e Renato Zaccarelli. I libri di Pongetti e Grilli entreranno a far parte della prima biblioteca calcistica italiana, inaugurata nell’occasione. Tra gli ospiti attesi Sandro Piccinini, Josè Altafini e Marco Parolo.