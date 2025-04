Da Prato ad Aosta, l'ex-Cavaliere Otano a un passo dalla vittoria in Serie B

Prato, 23 aprile 2025 - Fino a pochi mesi fa guidava l'U18 dei Cavalieri Union, a riconferma di un rapporto ultraventennale con la città di Prato che non si è mai spezzato. E dopo quell'esperienza, è tornato al timone di una prima squadra a centinaia di chilometri dal Chersoni: adesso, è ad un passo dal vincere il campionato di Serie B con lo Stade Valdotaine Rugby. Si tratta di Luis Otano, l'”argentino di Prato” che vanta oltre un quindicennio di militanza nei Cavalieri, considerando anche la “vecchia” franchigia: arrivato in città come giocatore nel 2001, vi è poi rimasto anche da allenatore ed è più volte tornato come collaboratore tecnico. Gli è capitato anche di sfidare la sua vecchia squadra: nel 2019, quando allenava il Cus Torino (che avrebbe poi condotto nella massima divisione) vinse l'amichevole con i “tuttineri” allora allenati da Carlo Pratichetti. La sua ultima avventura lo ha portato ad Aosta: ha preso le redini dello Stade Valdotaine la scorsa estate e da direttore tecnico lo ha portato all'attuale primo posto del girone 1 della Serie B di rugby 2024/25 con 68 punti. In altri gironi, questo punteggio è già stato sufficiente per garantirsi promozione e vittoria. I valdostani dovranno invece guardarsi le spalle dal Cus Genova, che è secondo ad una sola lunghezza di distanza: per avere la certezza matematica del successo, gli uomini di Otano dovranno battere gli Amatori Rugby Capoterra nel prossimo ed ultimo incontro del torneo. “Nel periodo trascorso a Prato sono arrivato in Serie B e poi in Eccellenza. Finita la mia carriera da giocatore, quando è nata l’Unione con Sesto Fiorentino, ho allenato la squadra insieme a Rima Wakarua – ha ricordato il diretto interessato pochi mesi fa, in sede di presentazione - abbiamo vinto il campionato di Serie B, portando la squadra cadetta fino in Serie A. Dopo un anno di Eccellenza, c’è stata poi l’occasione di tornare a Prato, ma non si è concretizzato il progetto che avevo in mente”. E chissà che, ad un livello più “artigianale”, non riesca a portarlo a compimento in Val d'Aosta.

G.F.