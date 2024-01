Dakar, Catanese saluta la corsa: "Il mio è un addio, ho già dato"

E alla settima tappa Francesco Catanese ha detto stop. Settima tappa della sua settima Dakar: ma più che scritto nei numeri il ritiro del cinquantatreenne centauro bolognese dal ‘Rally Raid’ in corso tra le dune dell’Arabia Saudita è scritto nell’elettronica che lo ha tradito. "Continui problemi di batteria causati dall’elevato assorbimento di corrente del nuovo roadbook digitale obbligatorio mi impediscono di continuare l’avventura", ha scritto Catanese a caldo sui social.

Poi, a mente fredda: "E’ stata una Dakar ancora più dura del solito, ma stavo reggendo bene. Purtroppo ho avuto fin dall’inizio problemi di natura elettrica: mi si scaricava sempre la batteria, la moto non partiva più e dovevo continuamente lavorarci per farla ripartire o per elemosinare corrente con i cavi dagli altri piloti". Fino a quando la sua Honda 450 Rally ha esalato l’ultimo respiro. Tra un anno Catanese cercherà l’ennesima rivincita? "Non credo proprio – dice oggi –. La Dakar è una corsa massacrante e folle e io ho già dato". Mai dire mai.

m. v.