Dal 2 al 5 ottobre ad Arezzo la sfida tricolore al Giotto. Tennis in carrozzina. Gli assoluti alle porte

AREZZO

Per quattro giorni, da giovedì 2 a domenica 5 ottobre, il Tennis Giotto sarà la capitale italiana del Whhelchair Tennis. Il circolo di via Divisione Garibaldi ospiterà campionati italiani a squadre di tennis in carrozzina che vedranno sfidarsi i migliori atleti di questa disciplina paralimpica per contendersi gli scudetti nelle categorie maschili e femminili. La manifestazione riunirà diciotto squadre da ogni zona della penisola, dai siciliani della Volcano SportAbilia fino ai sardi del Tc Terranova o ai piemontesi del Cus Torino e della Sfide di Moncalieri. L’avvio dei campionati italiani a squadre sarà anticipato domani, alle 18,30, dalla cerimonia di presentazione di squadre e atleti suggellato dallo spettacolo degli Sbandieratori della Giostra del Saracino. Gli incontri scatteranno il giorno successivo dalle 9 con un girone all’italiana per il torneo femminile e con un tabellone a eliminazione diretta per il torneo maschile in cui sarà presente anche la formazione in rappresentanza del Tennis Giotto che, guidata dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, schiererà capitan Roberto Mazzi, Lorenzo Degl’Innocenti, Andrea Morandi e Pasquale Greco.

Il cuore dei campionati tricolori sarà, infine, dalle 10 di sabato 4 ottobre con la finale femminile e dalle 10 di domenica 5 ottobre con la finale maschile che termineranno con l’assegnazione degli scudetti. Tra gli spalti saranno presenti anche numerosi ragazzi e ragazze di scuole di diverso grado della città di Arezzo che assisteranno a una manifestazione particolarmente educativa per il connubio tra sport, sociale e inclusione. I quattro giorni di incontri, a ingresso libero e gratuito, permetteranno di vedere in azione alcuni dei migliori rappresentanti della disciplina del panorama nazionale, compreso Luca Arca che è stato l’unico italiano presente nel tennis ai Giochi Paralimpici di Parigi e che ha condotto il Tc Terranova alla vittoria dello scudetto nel 2024.

Andrea Lorentini