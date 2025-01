Dal 3 al 9 febbraio. Schilpario, ci siamo. Ecco la carica dei 455

È sempre meno il tempo che separa l’élite dello sci di fondo giovanile dall’appuntamento più atteso della stagione: per il Campionato del Mondo Junior&Under23 di Bergamo-Schilpario 2025 è ormai questione di giorni. Da lunedì 3 a domenica 9 febbraio la pista degli Abeti di Schilpario ospiterà le sfide iridate assegnando i titoli di campionessa e campione del mondo al cospetto della catena dei Campelli in Val di Scalve. È assicurato il grande spettacolo che verrà messo in scena da Junior e Under23 che raggiungeranno la provincia orobica: in tutto sono 455 i partecipanti che si sfideranno a caccia di un titolo iridato, con tante nazioni (anche nazioni “esotiche” come Austrialia, Kenya e Taipei sono iscritte alla grande festa) da tenere d’occhio. Candidate a fare bene i Paesi scandinavi con i contingenti da Svezia, Norvegia e Finlandia che fanno dello sci di fondo il loro sport nazionale e avranno numerose medaglie e titoli da riconfermare come quelli, fra gli altri, dei norvegesi Mathias Holbæk e Aleksander Elde Holmboe oltre a Maria Hartz Melling e Anniken Sand.

Sulla pista degli Abeti si cimenteranno anche le nazioni alpine come Francia, Germania, Svizzera e Italia. La lotta per le medaglie mondiali sarà aperta fra contendenti come i transalpini Gaspard Cottaz e Luc Primet ma anche Leonie Perry, Julie Pierrel e Margot Tirloy. Per l’Italia i fondisti tricolori convocati dalla nazionale punteranno a fare bene: atleti come Martino Carollo, Maria Gismondi e Nadine Laurent sapranno dire la loro nella categoria Under23, mentre Davide Negroni e Beatrice Laurent sono chiamati a continuare la striscia positiva di risultati a livello continentale e confermarsi a livello mondiale tra gli Junior.

F.D.