Dal 30 agosto il via ai campionati maschili under 15: dallo storico impianto di via Galimberti sono passati anche Musetti e Cobolli. La Virtus ospita la meglio gioventù del tennis

E’ tempo di grande tennis alla Virtus. Dal 30 agosto al 7 settembre, nello storico e leggendario impianto di via Galimberti, andranno in scena i campionati Italiani maschili di tennis under 15 di singolare e doppio 2025. Un appuntamento di prestigio, che ospiterà a Bologna i talenti nazionali più interessanti e promettenti e che si suddividerà in due fasi: la prima dedicata alle qualificazioni (30 e 31 agosto) e la seconda alle fasi finali (1-7 settembre), dove i migliori potranno confrontarsi nel tabellone principale. Il tutto lì dove sono passati e si sono formati campioni del passato e del presente, come gli azzurri Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, oggi tennisti di fama internazionale ma che nelle recenti manifestazioni organizzate e disputate in Virtus hanno lasciato il segno, prima di spiccare il volo definitivo.

"Siamo felici che la Federazione ci abbia affidato questa importantissima manifestazione", ha detto il presidente di Virtus Tennis Renato del Mugnaio, entusiasta di far parte nuovamente di una delle kermesse tra le più interessanti nel panorama nazionale, proprio durante le celebrazioni del centenario del circolo, fondato nel 1925. "I campionati nazionali Under 15 sono una finestra aperta sul futuro del tennis e ci prepariamo a ospitarli con grande senso di responsabilità. Virtus Tennis guarda sempre avanti, pur vivendo orgogliosamente il suo secolo di storia. Possiamo contare su un preparatissimo settore tecnico, su strutture moderne e all’altezza di un impegno di questa portata: vogliamo che sia uno spettacolo indimenticabile", ha concluso Del Mugnaio. "Sono legato a questo circolo, e non solo per il mio ruolo federale – ha raccontato Raimondo Ricci Bitti, consigliere nazionale della FITP –. La propensione verso il tennis giovanile è una cosa che appartiene alla Virtus e il torneo confermerà questa inclinazione storica. Anche perché pur assenza di ’personaggi’ si assisterà a un torneo di altissimo livello, e per questo anche i favoriti dovranno fare attenzione: il rischio di sorprese e risultati fuori dai pronostici sarà alto".

Un evento che conferma Bologna come punto di riferimento per l’organizzazione di tornei tennistici di primissimo livello, dopo aver già ospitato (come farà anche quest’anno) due edizioni di Coppa Davis. "Questi tricolori sono un premio meritato, per la nostra città e per Virtus – ha commentato il sindaco Lepore –. Sui campi di via Galimberti si sono consumate giornate storiche del tennis italiano".

Giovanni Poggi