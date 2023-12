Dal campo. Ampio turnover in vista contro il Vicenza

Ritorno in campo immediato ieri per la truppa biancorossa, dopo la vittoria di domenica pomeriggio al ’Neri’ contro la Carrarese. Perché da preparare ci sono i novanta minuti dei quarti di Coppa Italia in programma domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.30) allo stadio ’Menti’ contro il Vicenza. Un altro match da dentro o fuori con la possibilità di approdare alla seminifinale. Alla quale, ovviamente, ora il Rimini un pensierino lo fa. Emanuele Troise ha un paio di giorni per valutare le condizioni dei suoi. Nessun infortunato, ma è evidente che, a pochi giorni dalla prossima sfida in campionato in casa della Virtus Entella e alla successiva gara infrasettimanale contro il Gubbio, il tecnico partenopeo dovrà gestire la fatica dei suoi. In campo dal primo minuto, sicuramente, ci sarà Langella che salterà la trasferta di Chiavari perché squalificato.