Dalla Brianza ai Campionati italiani Allievi. Nicolò Vidal, battesimo tricolore e nuovo record sui 5.000 indoor

Un inizio così veloce raramente si era visto. La stagione dell’atletica, seppur a livello indoor, è appena cominciata, ma non mancano i primati. Gli sprinter lombardi sono subito partiti spingendo e non sono da meno anche gli altri. A dirlo sono i fatti o meglio il tempo fatto dal marciatore Nicolò Vidal sui 5.000 metri in occasione dei Campionati italiani Allievi Allieve indoor ad Ancona. Il brianzolo di Limbiate, classe 2008, tesserato con la PBM Bovisio Masciago, ha conquistato il titolo, ma soprattutto la nuova Miglior Prestazione Italiana Allievi, al coperto, con il crono di 20’46.19, migliore di otto secondi rispetto al precedente riferimento cronometrico, 20’54.38 di Nicola Lomuscio che resisteva dal 2020. Una bella soddisfazione per il lombardo allenato da Ilaria Lanzani, che rompe una sorta di maledizione. Vidal, infatti, non aveva mai vinto un titolo italiano: fino allo scorso weekend, in bacheca, poteva vantare “solo“ quattro argenti e un bronzo tra Cadetti e Allievi.

In ogni caso, la sua è una crescita costante: lo scorso anno è riuscito a portare a casa il bronzo, sempre sui 5.000, agli Europei Under 18 di Banska Bystrica (Slovacchia). "Che impresa Nicolò! È tutto vero, siamo orgogliosi di te – hanno scritto sui canali social della sua società –. Arriva il tuo primo titolo italiano, dopo quattro argenti e un bronzo. Una gara esemplare che sigla la nuova MPI indoor Allievi. Complimenti a te e a coach Lanzani per la costanza, la serietà e la dedizione con cui vi allenate giorno dopo giorno. Tanti applausi". Vidal si è presentato alle gare di Ancona con il 42.53 fatto nella 10 km in occasione dei campionati italiani di marcia, tempo che gli è valso il titolo e a soli otto secondi dalla Miglior Prestazione Italiana Allievi.

Giuliana Lorenzo