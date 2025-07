Dalla pianura all’Oceano Atlantico. Bassoli si prepara a sfidare il mare

Navigare oltre i confini: è questa la sfida di un vignaiolo modenese. Riccardo Bassoli è un agricoltore e produttore di vino, ma la sua vera passione è la navigazione d’altura e così, dopo aver conseguito la patente nautica, ha affinato le sue competenze con le qualifiche Yachtmaster Offshore e Ocean della Royal Yachting Association, l’ente di addestramento britannico, e ora è pronto ad affrontare l’oceano in solitaria. Dalla pianura sconfinata modenese alle onde impetuose dell’Atlantico: lo farà nella classe Mini 6.50, categoria nella quale si naviga con l’essenziale, ovvero solo strumenti di salvataggio e un piccolo gps. Niente computer o attrezzature sofisticate, su un’imbarcazione di dimensioni ridotte (6,5 metri, appunto) e molto veloci, che rendendo impegnativo persino cucinare o riposare. Come spiega Bassoli, "è una sfida con se stessi, dove la gestione di condizioni estreme – meteo avverso, vento forte, onde gigantesche, stress e privazione del sonno – si unisce all’attraversamento di 4200 miglia di oceano, da Les Sables d’Olonne a Saint-François Guadalupe, in totale solitudine".

Settembre segnerà l’inizio del mio percorso di qualifiche per entrare tra gli 80 regatanti ammessi alla partenza della Mini Transat 2026. "La preparazione è cruciale: parliamo di un dispendio energetico di circa mille calorie all’ora, cicli sonno-veglia di 30 minuti e la necessità di affrontare mare grosso e vento forte. La strada per arrivare tra i migliori 80 è fatta di regate e sacrifici. Serve capire l’evoluzione del meteo, tracciare la rotta migliore e sfruttare le correnti, tutto senza l’ausilio della tecnologia più moderna". Da cosa nasce la sfida di Riccardo? Da una passione per l’oceano, sbocciata durante la prima traversata atlantica l’anno scorso e grazie al supporto dell’ amico Filippo Balboni, ingegnere aerospaziale di Carpi. "Dico sempre che un emiliano non è progettato per navigare, ma lui non lo sa e lo fa alla grande, e spero che la mia terra mi supporti in questa avventura. Le qualifiche, le regate e la traversata comportano costi significativi, e avere sponsor emiliani è fondamentale. Oltre alla visibilità mondiale che avrebbero gli sponsor, questo progetto punta a creare qualcosa di duraturo: portare l’Emilia in tutti gli oceani".

Valentina Reggiani