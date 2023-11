Dalla Porta, nuovo inizio. Correrà con l’Altogo team

Lorenzo Dalla Porta è un nuovo pilota dell’Altogo Racing Team. A dare la notizia è stata nelle scorse ore la scuderia meneghina, annunciando di aver ingaggiato per il 2024 l’ex-campione del mondo Moto3. Il pilota di Montemurlo ha lasciato quindi l’Evan Bros Racing Team, dopo i 44 punti colti nel Mondiale Supersport 2023. Un bottino assolutamente non da buttare, considerando che è arrivato a stagione in corso e che ha disputato meno della metà delle gare disputate dai rivali.

La sufficienza piena l’avrebbe insomma ottenuta a ben vedere, ma da un ex-iridato tutti si aspettano sempre miracoli e proprio questo aspetto potrebbe averlo penalizzato a posteriori. E dopo un semestre, ha deciso di separarsi dal team di Ravenna per abbracciare l’Altogo (scuderia campione in carica nel Civ Supersport grazie a Simone Corsi) in questa nuova avventura. In quale categoria? Ecco, ancora non c’è la certezza assoluta, perché tutto dipenderà dalla Dorna.

La squadra capitanata da Giovanni Altomonte ha infatti chiesto al massimo organo motociclistico internazionale di poter correre nel Supersport e la risposta dovrebbe arrivare a breve. Ci sono quindi buone possibilità che Lorenzo possa continuare il suo cammino in questo campionato anche il prossimo anno. E se la Dorna dovesse bocciare la richiesta? Dalla Porta correrà comunque sulla Yamaha del Team Altogo, ma lo farà nel Campionato Italiano Velocità. Saranno insomma i prossimi giorni a sciogliere ogni dubbio in proposito. E il diretto interessato non può far altro che farsi trovare pronto, in entrambi i casi.

Giovanni Fiorentino