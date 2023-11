Dall’Eccellenza alla terza. Ora i dilettanti ripartono

La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, tenendo conto anche del meteo e di un eventuale miglioramento della situazione. Ad oggi, però, l’intenzione è riprendere a giocare: salvo ulteriori cataclismi, il prossimo fine settimana il pallone pratese tornerà a rotolare, dall’Eccellenza alla terza categoria. Questo l’indirizzo della Figc, con il calcio toscano pronto a ripartire dopo un turno di stop. Del resto, salvo un paio di situazioni particolarmente critiche, i danni arrecati dall’alluvione alla maggior parte dei campi sportivi calcistici della provincia pratese si sono rivelati marginali. Certo, non mancano le eccezioni: ad oggi il quadro più critico in termini infrastrutturale riguarda il Prato Nord e La Briglia Vaiano, squadre che rappresentano peraltro due delle zone più colpite dal maltempo. Entrambe le società restano al momento prive di terreno di gioco praticabile. In attesa del ripristino del manto, La Briglia dovrebbe "traslocare" ad Usella, in via momentanea. Il Prato Nord giocherebbe invece a Carmignano, con la priorità che diventerebbe in quel caso quella di ripristinare almeno il campo in erba sintetica per permettere alle giovanili di ricominciare gli allenamenti senza eccessivi patemi. Il turno dei vari campionati saltato lo scorso fine settimana verrò recuperato fra il 23 e il 24 dicembre, con la possibilità per le squadre di accordarsi anche nei giorni successivi al Natale. Fra sabato e domenica prossima alcune singole gare potrebbero essere rinviate, ma i tornei ripartiranno. "Verremo incontro alle società, per quanto possibile – ha commentato il vice-presidente del comitato toscano Lnd, Massimo Taiti (foto) – ho avuto modo di parlare con il vice-premier Antonio Tajani, durante la sua visita di lunedì. E l’ho invitato a non dimenticare la situazione che sta vivendo lo sport".