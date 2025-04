Dance Call 2025: Mille Ballerini Animano l'Emilia-Romagna con Spettacoli e Competizioni

Edizione da ricordare e tramandare, quella 2025 di ’Dance Call’, naturale prosecuzione di ’Danzando in Tour’, la kermesse Uisp Modena che dal 2012 anima palestre, palazzetti e teatri di tutta la Regione Emilia-Romagna. Numeri incredibili di partecipazione: 38 società di cui 27 affiliate Uisp appartenenti ai comitati di Parma, Reggio Emilia, Bologna e ovviamente Modena per un totale di 800 ballerini in scena, supportati da oltre 30 coreografi e insegnanti a cui si sono aggiunti i 200 partecipanti alle ‘battle’ di hip hop e breaking andate in scena alla Tenda il 16 marzo.

Insomma, mille ballerini e freestyler in tutto ad animare la regione in un percorso iniziato il 22 febbraio al PalaMolza e conclusosi il 6 aprile al Teatro De André di Casalgrande (Reggio Emilia), mentre i record di pubblico si sono avuti nella tappa del PalaMolza del 16 marzo (950 persone tra i vari turni) e al Palasport di Fiorano il 15 marzo (620 spettatori totali).

Tantissimi, ovviamente, i vincitori, dalla Under 14 Iris Frunza nella Hip Hop Battle 1vs1 U14 fino a Naike Benzi e Manuel Greco o a Bboy Wakko & Bboy Lele (Lottaboyzcrew) nella breaking battle con giudici arrivati fin dal Venezuela. Passando alla danza, queste le giurie qualificate. Hip Hop: Elisa Balugani, Samar Khorwash, Lisa Brasile, Marco Migliaccio. Danze Accademiche: Donna Facchetti, Giuseppe Polo (Jon B), Luca Ghedini, che hanno dato vita anche a un workshop con 40 partecipanti.

Tantissimi i premi distribuiti da ’Dance Call’ divisi per categorie, con Start, Aneser, Khorovodarte a fare incetta di premi e da citare nel Classico le cinque medaglie d’oro di Start, nel Modern i ossi a due di Iko Danza e Sparkling, nel Contemporaneo l’en plein delle bellissime coreografie di Khorovidarte nella sezione Over e nelle finali della categoria Urban i successi di Arcadia.