Daniele Di Leva conquista due bronzi al torneo di polizia a Praga

Due medaglie di bronzo per Daniele Di Leva (nella foto), l’atleta della Apuania Tennistavolo che a Praga (Repubblica Ceca) ha partecipato al torneo internazionale di polizia. Ottima la prova dell’atleta gialloazzurro sia nel singolo che nel doppio con Mario Cuzzoni.

Nella gara di singolare, con 40 atleti al via, provenienti da 6 nazioni, Di Leva supera il girone iniziale come secondo classificato. Successivamente, nel tabellone ad eliminazione diretta, al primo turno usufruisce di un by, al secondo turno supera lo slovacco Szolnoki per 3-0; nei quarti si impone sull’ungherese Toth per 3-0, prima di cedere in seminale al forte slovacco Kral per 0-3.

Nella gara di doppio Daniele Di Leva e Mario Cuzzoni superano brillantemente i primi due turni per poi arrendersi in semifinale.

"Sono contento di queste due medaglie in una manifestazione che è un piccolo campionato europeo - dice Di Leva - ho giocato bene, ma in semifinale mi sono dovuto arrendere ad un giocatore molto forte".

In campionato Di Leva ha giocato nella formazione A (la società carrarese era presente in questo campionato con due squadre) che ha vinto il torneo di C1 (girone I) classificandosi al primo posto dopo avere dominato per l’intera stagione. Di Leva ha vinto sei delle nove partite disputate.

ma.mu.