Daniele Resca, da Cento all’argento mondiale: "Tanti sacrifici, ma adesso voglio riposarmi"

Il centopievese Daniele Resca ancora una volta ha dato prova della sua abilità nel tiro a volo, stavolta portandosi a casa un argento mondiale. E’ così che l’atleta dei carabinieri si è aggiudicato un’altra medaglia importante nel mondo dello sport riconfermandosi tra i migliori al mondo. Tradito soltanto da un colpo. "Nella finale di Coppa del Mondo del Trap Maschile che si è appena svolto a Doha in Qatar – spiega la Federazione - Resca ha staccato il biglietto per il round decisivo con 120125 e con +0 nello spareggio di assegnazione del dorsale è partito con il dorsale numero quattro. Da subito tra i migliori, è arrivato a duellare con l’egiziano Abdel Aziz Mehelba per l’oro e l’argento, rendendosi protagonisti di un testa a testa molto serrato e solo l’errore dell’azzurro sull’ultimo piattello ha dato all’avversario la Coppa di Cristallo con 4650". Per Resca, l’argento con 4550. "La gara, come tutte quest anno, è stata molto dura con un livello della competizione molto alto – racconta Resca – Abbiamo superato la fase di qualificazione con un ottimo punteggio di 120125 e siamo entrati tra i migliori 6. Poi è iniziata la finale, che per la prima volta si è svolta in notturna, e diciamo che è andata bene. Mi sono difeso molto bene e superato tutti gli ostacoli che ci sono stati. L egiziano non l’ho mai avuto come rivale. È un ragazzo che spara molto bene. Sicuramente ha fatto la gara più bella della sua vita ma vabbè, complimenti a lui. Sono contento di questo argento, gara difficile, stagione davvero impegnativa e lunga. Diciamo che sono contento. Ho chiuso la stagione nel miglior modo possibile".

E si fa il bilancio, guardando anche avanti. "Questo argento è il frutto di un buonissimo allenamento con il nostro ct, una preparazione molto importante e davvero tanti sacrifici – prosegue Resca – Le Olimpiadi? Non ci penso: vado avanti e poi si vedrà. Ora di certo mi riposo. Il prossimo impegno sarà a marzo con la prova di coppa del mondo a Baku". E un pensiero al tifo centese. "Beh, sono contento di aver portato a casa questo risultato, anche se il nostro è considerato uno sport minore – conclude –. Vedo che c’è molta gente che segue me e Jessica Rossi, quindi quando portiamo a casa qualche risultato, facciamo felice tanta gente. Questo mi rende felice ed orgoglioso. Volevo ringraziare semplicemente tutti, quelli che mi hanno aiutato, che mi sono stati vicini, la mia ragazza Valeria, il campo da tiro di Crevalcore, Tav Olimpia, che mi ha permesso di allenarmi nel modo più sereno possibile".

Laura Guerra