Danza: a fine mese un appuntamento da non perdere. Campus internazionale. Arrivano i talenti

AREZZOConto alla rovescia per la tredicesima edizione del campus internazionale InDanza&InArte. Dal 20 al 27 luglio, Arezzo tornerà a ospitare danzatori e danzatrici da tutta Italia, che vivranno un programma intensivo di lezioni di alta specializzazione tra più stili (classico, contemporaneo, modern, urban, contemporary e hip hop). Il festival, organizzato dall’associazione culturale Progetti Per La Danza con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo, rinnova un appuntamento estivo atteso e partecipato nel panorama coreutico nazionale con un format consolidato che abbina la qualità didattica di docenti di fama internazionale con l’energia e la passione dei giovani talenti della danza italiana. Il campus si dipanerà tra lezioni, laboratori coreografici, masterclass e momenti di confronto ospitati dalla sala del Teatro Vasariano ma non solo, in un contesto stimolante e dinamico finalizzato a gettare le basi per future carriere professionali. Tante le scuole che hanno colto questa occasione, con danzatori e danzatrici di diverse età da ogni regione che nei giorni del campus scopriranno anche le bellezze di Arezzo. Il programma è poi arricchito da iniziative collaterali come la masterclass di venerdì 25 luglio tenuta dalla danzatrice statunitense Megan LeCrone (solista della New York City Ballet) e l’incontro pubblico dal titolo "InDanza&InSalute" che di lunedì 21 luglio a cura della dottoressa Martina Esposito. Il tutto all’interno di un variegato cartellone di spettacoli con grandi interpreti del panorama nazionale e internazionale della danza. "InDanza&InArte – commenta Anna Pagano, presidente di Progetti Per La Danza – è uno dei campus più longevi d’Italia e vanta ogni anno un gruppo docenti di assoluto spessore del panorama della danza italiana e internazionale che offre, con dedizione e visione, un’esperienza formativa completa, capace di coniugare tecnica, creatività e condivisione in un ambiente stimolante e accogliente".

Luca Amorosi