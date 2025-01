Danza aerea. Le riminesi Azzurre dominano ai Mondiali

Grandi risultati per il team italiano ai Mondiali di danza aerea andati in scena a Bologna. La squadra, capitanata dalla coach riminese Irene Guaraldi, ha fatto incetta di medaglie. Tre delle quattro giovani riminesi che formano il team azzurro si sono infatti aggiudicate un titolo, su un totale di 1.118 atleti in gara e 12 nazioni partecipanti. Alida Bianconi, classe 2005, si è classificata prima, quindi campionessa mondiale nella categoria Professionisti under 30. Greta Zavoli (2001) ha vinto nella categoria Avanzato under 14. Infine Susanna Taddei (1999), seconda nella categoria Avanzato under 30. "É un grande trionfo per l’Italia e per Rimini. Il livello era altissimo, soprattutto delle atlete straniere" commenta Irene Guaraldi.