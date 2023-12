Danza. Giorgio Serdini compie l’impresa. Si è laurerato campione del mondo

Non solo i prestigiosi successi nel campionato Italiano di Tiro con la Balestra Antica Manesca del Gruppo ‘Balestrieri Monteaperti 1260’ con due campioni d’Italia in squadra: a Casetta c’è anche un campione mondiale di danza, Giorgio Serdini. La sede del Gruppo sportivo è anche la sede del Gruppo ‘All Dance World’ il cui obiettivo è formare danzatori di varie discipline, con lo sguardo rivolto in particolare ai giovani e alla loro crescita.

Quest’anno, ai Campionati del Mondo di danze coreografiche che si sono svolti a Skopje, nella Macedonia del Nord, pochi giorni fa, Serdini, già campione Italiano ed europeo 2023 – quest’ultimo titolo è arrivato in Polonia a Janow Podlaski nel mese di agosto – si è laureato campione del Mondo nella Adult 2 Solo Maschile: Serdini ha portato sul gradino più alto del podio la spettacolare coreografia de ‘Notre Dame de Paris’, ideata per lui da Sara Di Vita, con la supervisione tecnica di Arianna Boldrini e Massimo Boldrini. Una grande soddisfazione per la Scuola di Ballo ‘All Dance World’ che ha visto il suo leader, nonché principale insegnante tagliare questo importante traguardo sbaragliando una concorrenza come sempre molto agguerrita.

Una grande soddisfazione anche per il Gruppo sportivo Casetta Monteaperti che vede, nella sua sede, alle lezioni di Giorgio e degli altri insegnanti, tanti suoi associati che cercano di attingere ai segreti del successo anche nel campo della danza sportiva. Giorgio Serdini e il gruppo ‘All Dance World’ fanno scuola a Casetta nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì e anche nel dopo cena.

Oltre che nella sede di via Peruzzi, 15, operano anche a Follonica in via dell’Edilizia, 99. Siena è ‘Terra di Campioni’, dicono orgogliosamente in quel di Casetta.