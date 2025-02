Danza, La coppia ha sbaragliato una cinquantina di avversari nella gara disputata al PlayHall di Riccione. Aurora Giusti e Francesco Ruotolo si laureano campioni italiani nella Combinata Caraibica

A distanza di 3 anni dall’ultima volta la coppia, nel ballo come nella vita, formata dalla massese Aurora Giusti e da Francesco Ruotolo ha nuovamente vinto il titolo italiano di Combinata Caraibica. Nei campionati assoluti di danze caraibiche, disputatisi al PlayHall di Riccione, l’affiatato duo ha sbaragliato una cinquantina di contendenti imponendosi nella categoria 19/34 anni. Si è trattato del quarto titolo italiano dopo quelli ottenuti nel 2018, 2019 e 2022 e per certi versi anche del più bello rispetto ai precedenti perché nel frattempo Aurora aveva sostenuto una gravidanza ed era diventata madre. Di conseguenza in questi ultimi tre anni non aveva potuto più gareggiare ed impegnarsi nel ballo come prima.

La coppia, sempre legata alla storica scuola di ballo “Robert Fashion Dance“ di Roberto Bianchi, ha voluto ringraziare il proprio insegnante, i genitori presenti a tifarli e la sartoria Mena DP che ha creato come sempre gli stupendi abiti di scena. Aurora e Francesco ormai da anni svolgono anche l’attività di insegnanti di ballo e un ringraziamento carico di soddisfazione va naturalmente ai loro piccoli allievi che, fra l’altro, hanno ottenuto dei buoni risultati. Francesco Ruotolo, inoltre, si è laureato campione italiano di Salsa/Bachata/Merengue nel singolo Shine affermandosi fra oltre quaranta atleti. Un terzo titolo italiano assoluto lo ha conquistato, infine, nel duo mix di Salsa Shine assieme in questo caso ad Elisa Malucchi.

Gianluca Bondielli