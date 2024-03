Danza Sportiva

Dopo l’ottimo finale di 2023, il Surya Academy debutta nel 2024 con un carico di medaglie dal Concorso Piacenza Prix Danse International Competition. La prestigiosa scuola di danza carpigiana è salita cinque volte sul primo gradino del podio, completando poi il suo palmares con tre secondi e un terzo posto. Di fronte ad una giuria internazionale, Surya ha raccolto due successi nel settore classico, con Naomi Ascari (in foto) sulla coreografia di repertorio ’La fille mal gardee’ nella categoria Under e con Federica Xu nella categoria Junior con la variazione di ’Giselle’, coreografie studiate con l’etoile internazionale Arianne Lafita Gonzalvez.

Tre primi posti anche nella danza moderna su coreografie di Veronica Sassi: Isabel Abati ha trionfato nella categoria junior, Nicole Gallina tra le Senior e il gruppo Stelle formato da 4 elementi. Ottima seconda invece Arianna Ligabue. Nella danza contemporanea spiccano le piazze d’onore del gruppo Junior con coreografia Ya Nas e di Emma Marmiroli some solista junior, mentre nei senior Alessia Preti si piazza al terzo posto. "Sono tante le coreografie premiate – dice Veronica Sassi, direttrice artistica – in un primo concorso in cui abbiamo fatto esperienza di palcoscenico in un teatro difficile per la pendenza. È stato molto stimolante confrontarsi con scuole prestigiose ed essere giudicati da una giuria di livello internazionale. Tutto lo staff Surya infatti lavora con passione alla crescita di questi ragazzi". Una bella esperienza messa in pratica venerdì sera nel debutto della SD Project che si è esibita presso l’Auditorium San Rocco di Carpi con lo spettacolo "Il cielo, i capelli e tu".