Danza sportiva - Come è cambiata la break dance dai giochi di Parigi. L’atleta di Bagno a Ripoli ha superato le selezioni del One Cypher. Tarchi, da piazza Repubblica al ’Red Bull Bc’

La break dance è una disciplina spettacolare, sportiva ma con una notevole componente artistica, che il grande pubblico ha imparato a conoscere soprattutto lo scorso anno durante i Giochi di Parigi quando il breaking entrò a far parte ufficialmente degli sport olimpici. A Firenze c’è uno dei migliori interpreti italiani che lo rappresentano e lo insegnano a grandi e piccoli: Lorenzo Tarchi, nato 26 anni fa a Bagno a Ripoli, che l’ha scoperto quasi per caso nel 2012, se ne è innamorato subito e nel giro di poco è diventato la sua professione.

"Prima di allora – racconta – non avrei pensato che la mia vita potesse cambiare radicalmente, come poi è stato. A farmi scattare la passione fu un video di Cico, il b-boy più noto in Italia, che ha avviato al breaking moltissimi ballerini, e in quella occasione rimasi affascinato dal rendermi conto di quanto il corpo umano con quei movimenti possa spingersi oltre i propri limiti".

Lorenzo inizia ad allenarsi e a fare le gare girando l’Italia. "Mi aggregai – continua – ai Fresh Mod, un gruppo di Modena del quale faccio ancora parte insieme a un gruppo fiorentino – i Funkings – e ad un altro americano – i Flexible Flave – e da lì è iniziata la mia ascesa".

Che, come accennato, lo ha portato ad essere già al top, preso per esempio. "Arrivare a certi livelli, ma soprattutto il riuscire a restarci richiede molto impegno; mi alleno tutti i giorni, soprattutto nelle scuole di danza a Sesto Fiorentino e a Scandicci dove insegno, condividendo le esperienze e le nuove creazioni con altri ballerini quando ci incontriamo nel nostro tradizionale luogo di ritrovo, sotto i portici di piazza della Repubblica a Firenze".

Ciò che gli ha però permesso di voltare pagina è stato un evento che si è svolto di recente alla Leopolda: il Red Bull Bc One Cypher Italy nel quale, dopo aver superato le selezioni con oltre 170 presenze, ha appassionato giuria e pubblico con alcune delle sue interpretazioni che l’hanno reso definitivamente famoso.

f. m.