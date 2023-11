Danza Sportiva. Parlano anche centese i mondiali in Austria

Grande successo per la danza sportiva in Austria, dove una ballerina estense è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo mondiale e diversi altri a figurare tra le migliori coppie in gara. Medaglia di bronzo ai mondiali Under 16 per le 10 Danze, infatti, conquistata dalla giovane coppia formata da Luca Benetti di Anzola e Giulia Alberghini di Cento, che lasciano davanti a sé soltanto Belgio e America e impongono la bandiera polacca sul terzo gradino del podio. "Ballano insieme dal 2018 – dicono da Ritmo Danza, scuola che ha corsi aperti anche a Renazzo e Cento – Giulia ha iniziato a 3 anni nella nostra sede di Renazzo e oggi lei e Luca sono anch’essi atleti plurimedagliati che, come prossimo impegno, avranno il campionato del Mondo latini e il Campionato del mondo Standard in Belgio a fine mese. Sono anche i vincitori della Ranking List Danze standard under 16 del 2023, medaglia d’argento ai World Sport Games di Forlí a settembre di quest’anno e di Danze Standard. Il bronzo appena conquistato è il loro primo titolo nella disciplina Combinata".

Un mondiale austriaco che però ha visto ben posizionarsi anche altri ballerini, tra i quali molti estensi, che fanno parte del mondo di Ritmo Danza. Quarta posizione ad un passo dalla medaglia per la coppia italo-americana Michele Bartolozzi di Cento e Rebecca Giannotti di Castel Maggiore nei Balli Standard. Nella categoria Youth brillano per ben due volte in semifinale Stefano Viti e Sara Ecchia di Castelmaggiore, nella categoria Adulti Danze Latine e Combinata 10 Danze. Ma non è tutto, perché un altro importante record da inserire nel palmares di Ritmo Danza: al Campionato del Mondo riservato alle Stelle nascenti delle Danze Standard ben 6 coppie della scuola di San Giovanni su 24 sono riuscite ad arrivare ai quarti di finale. Tra loro Fabio Bernardini di San Lazzaro ed Elisa Garuti di XII Morelli, entrambi insegnanti anche ai corsi di Renazzo; Tiziano Belletti di Castel Maggiore ed Erika Ascani di Renazzo e Luca Melotti di Castel Maggiore e Alice Mazzoni di Renazzo.

Laura Guerra