Danza. Surya, altra pioggia di medaglie. Sei ori, due argenti e tre bronzi

Ancora una pioggia di medaglie per Surya Academy di Carpi, protagonista al concorso ’Danza in Modena 2025’ che si è svolto al teatro Storchi con sei primi posti, due secondi e tre terzi, oltre a prestigiose borse di studio, tra cui l’invito al Festival Internacional de Dança de Porto Alegre, in Brasile. Nel settore della danza classica, con le atlete seguite dai docenti Davide Gallesi e Catia Garuti e la collaborazione dell’Etoile Arianne Lafita Gonzalvez, i tre ori sono andati a Naomi Ascari (categoria Junior), Morena Dibra (Children) e Isabel Abati (Young) e il terzo a Federica Xu (Young). Nella danza contemporanea (coreografie di Veronica Sassi e Sofia Vezzani) i due ori sono andati al Gruppo Junior e al Gruppo Senior, mentre al terzo posto hanno chiuso Emma Marmiroli, Agata Goldoni e il Gruppo Junior. Nel settore della danza Modern, infine le coreografie di Barbara Reguzzoni hanno portato il primo posto di Vittoria Cavicchioli e il secondo di Eleonora Sgarbi. "Siamo molto soddisfatti di questi risultati – dichiara Davide Gallesi, direttore della Surya Academy –questo concorso ha confermato i buoni piazzamenti ottenuti recentemente a Milano e ai Regionali. Al di là delle vittorie, ciò che conta è l’esperienza vissuta dai nostri allievi, che imparano a esprimersi con sicurezza davanti a un pubblico e a gestire palcoscenici complessi".

Davide Setti