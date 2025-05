David Colgan conquista il terzo posto alla 100 km del Passatore

FAENZA (Ravenna)Ancora sul podio. Ancora un’impresa da parte di David Colgan, il triathleta delle Due Torri che in Romagna va sempre fortissimo. E in occasione della 100 chilometri del Passatore, David, che come lo scorso anno è stato assistito lungo il percorso dal fratello minore Andrea (che era in bicicletta per tenere il passo) chiude al terzo posto. David, che era partito con il pettorale numero due e gareggia con i colori dell’Atletica Castenaso Celtic Druid, si conferma al top e si migliore ancora. Rispetto alla passata stagione Colgan – applaudito al traguardo da mamma Paola, che è una delle sue prime tifose – si migliora di ben tredici minuti.

Il terzo posto ottenuto al Passatore, giunto nel frattempo all’edizione numero 50, consente a Colgan di vincere anche quest’anno il Trittico di Romagna. David di era allenato duramente, durante l’inverno, proprio per raggiungere questo risultato. E dopo le ottime prestazioni nella maratona del Lamone e nella 50 chilometri di Romagna, si è letteralmente superato nella prova finale, confermando di essere, a più di 40 anni, uno degli ultramaratoneti più affidabili del nostro paese.

Alla fine, motivo di soddisfazione per David, la foto con Giorgio Calcaterra, il re del Passatore che ha vestito i panni del direttore di gara.Subito dopo la gara David si è concesso un’ora di sonno."Sempre un’ emozione indescrivibile. Ho tolto 13 minuti dalla scorsa edizione, questo perché ci siamo da subito un po’ stuzzicat. Ero molto vicino ai primi fino al passaggio della Colla. Ma sono comunque molto contento della regolarità".a. gal.