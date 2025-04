David Lorandi trionfa nei campionati italiani Under 17 categoria 57 kg

David Lorandi, della Pugilisitca Lucchese, a margine degli incontri del torneo interregionale "Nepi", ha vinto le finali delle fasi regionali dei campionati italiani Under 17 nella categoria 57 kg. Dopo la grande prestazione fatta in casa, nei quarti e nelle semifinali dei campionati – in cui ha sconfitto, prima Leonardo Tei (Boxe Rosignano) e, poi, Luca Bargagna (Fight Gym Grosseto) – il livornese lucchese d’adozione ha proseguito la striscia di ottime performance anche nella finale contro Andre Corridori (Fight Gym Grosseto).

Intanto, nella sede della Pugilistica, spazio al terzo criterium giovanile regionale, competizione per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 anni, in varie prove propedeutiche per il pugilato. Ha visto un’ampia partecipazione dal vivaio lucchese che non si è fatto sfuggire l’occasione per conquistare qualche posto sul podio.

Fra i "Cuccioli" (5-6 anni), primo posto per Carmen De Rosa, secondo per Gabriel Bigongiari e terzo per Bruno Testa. Nei "Cangurini" (7-8 anni) medaglia di partecipazione per Liam Burca. Nei "Canguri" (9-10 anni) continua a vincere la coppia composta da Lorenzo Contino e Giacomo Arambasa; argento per Silviu Arambasa e Justin Kuci. Negli "Allievi" successo di Alessio Capobianco (Spes Fortitude Livorno) e Giuseppe Pintus (Boxe Firenzuola), mentre per le lucchesi Chiara Warnakulasuryia e Daisy Kuci c’è stato l’argento. Bronzo per Christian Bigongiari e Chiara Warnakulasuryia.