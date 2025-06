Davide Catalano e Anita Ghelardoni trionfano ai Mondiali Multisport di Triathlon

Firenze, 28 giugno 2025 – Una settimana di grandi emozioni per il Firenze Triathlon e il Triathlon italiano quella che si è appena conclusa a Pontevedra, in Spagna, dove gli atleti toscani Davide Catalano e Anita Ghelardoni hanno riportato successi importanti in occasione dei Mondiali Multisport di Triathlon. Davide Catalano si è messo in luce con due prestazioni eccezionali: la prima nella categoria Under 23, nell'ambito della quale ha conquistato un argento nel Duathlon Cross, coronando così un percorso di crescita e determinazione. Ma non finisce qui. Due giorni dopo Catalano ha consolidato il suo talento anche nel Triathlon Cross, portando a casa un meritato bronzo. Due medaglie frutto di impegno, sacrificio e passione, che lo confermano come uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale. Anita Ghelardoni, invece, ha regalato un’altra grande soddisfazione al movimento Italiano vincendo un argento nella categoria Under 23 nella gara di Aquathlon. Un risultato che testimonia il suo talento versatile e la crescita costante di questa giovane atleta. "Questi risultati sono orgoglio per tutta la squadra - commenta il presidente di Firenze Triathlon Andrea Pucci -, un esempio di come impegno e passione possano portare a traguardi di livello mondiale." Firenze Triathlon si conferma ancora una volta centro di eccellenza nel panorama tricolore, scrivendo pagine importanti della storia sportiva del nostro Paese, grazie ai suoi 160 iscritti tra Giovani, Elite, Age Group e Paratleti.