Davide Sardi e Caterina Barghini. Sul podio ai Campionati Fisdir

Nel week-end del 21 e 22 giugno si sono tenuti allo stadio "Mario Saverio Cozzoli" di Molfetta, i Campionati Italiani Fisdir, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, che si occupa appunto della gestione e organizzazione dell’attività sportiva per tutti gli atleti italiani con disabilità intellettiva e relazionale. Tra gli oltre 11mila tesserati della Federazione, si sono distinti per merito i due montelupini Davide Sardi e Caterina Barghini: arrivati a Molfetta già come atleti medagliati, grazie alle brillanti prestazioni ottenute ai Campionati Italiani Indoor Fisdir, hanno saputo alzare ancora una volta l’asticella.

Infatti, i due atleti hanno seguito lo stesso programma di preparazione proposto da ACSI Sport Toscana: due sedute settimanali di stimolazione cognitiva sportiva e due allenamenti specifici di disciplina. I frutti non si sono fatti attendere: mentre Davide Sardi ha collezionato un secondo posto nel salto in lungo con 5,05 metri e una finale nei 100 metri, conclusa al 5° posto con il tempo di 12“74, si è fatta valere anche Caterina Barghini, già protagonista di imprese sportive a livello nazionale, che è tornata sul podio conquistando il terzo posto nel salto in lungo, con la misura di 3 metri.

Determinante per il loro percorso è stato il metodo innovativo sviluppato da ACSI Sport Toscana, che combina stimolazione cognitiva, tecnologie avanzate e allenamento motorio mirato. Un approccio integrato che stimola le funzioni esecutive, sensoriali e visive, migliorando le risposte motorie e trasformando l’atleta in un vero esempio di resilienza e determinazione.

A celebrare questi traguardi è arrivato anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha dedicato un post sui social per congratularsi con i due atleti, simbolo di impegno e rappresentanza della Toscana in un contesto federale nazionale. Ilaria Marras, consigliera e responsabile del settore paralimpico, ha così commentato la prestazione e il percorso dei due atleti premiati a Molfetta: "Quando si parla di atleti come Davide Sardi e Caterina Barghini, è impossibile non sottolineare l’eccezionale stagione appena conclusa. La loro determinazione e il costante impegno sono stati il motore di risultati straordinari, coronando un percorso di crescita che li ha visti protagonisti in ogni occasione. Durante la stagione estiva entrambi hanno mostrato continui progressi, sia negli allenamenti che nelle competizioni. Un sentito ringraziamento va ai tecnici, il cui lavoro, attraverso stimolazioni cognitive e allenamenti mirati, ha contribuito in maniera determinante al miglioramento delle loro prestazioni".

Damiano Nifosì