De Akker, che rivoluzione. Dall’America c’è Painter

Porte girevoli alla De Akker. Arrivi e ritorni a rinforzare la rosa della prossima stagione e qualche inevitabile partenza per la formazione di Federico Mistrangelo che in vista della prossima stagione di serie A1 maschile di pallanuoto, continua a rivoluzionare il proprio organico.

Dopo gli innesti del centroboa americano Dash McFarland, dell’attaccante ungherese Balazs Erdelyi e dell’attaccante manchino Eduardo Campopiano, attaccante mancino, il direttore sportivo Arnaldo Deserti e il patron Alberto Vecchi hanno messo a segno una serie di colpi importanti per rinforzare il gruppo che anche quest’anno sarà impegnato sui due fronti, campionato e coppe europee.

Arriva dalla Flornetia, il giovane mancino Marco Stocco. Nato a Bosco Mesola il 7 aprile 2003, cresciuto a livello giovanile con Trieste, dove si allenava con la prima squadra e giocava con le giovanili. Successivamente ha passato quattro anni a Brescia, tra B e A2, e gli ultimi 2 anni a Firenze, con la promozione dalla A2 e questa stagione in A1, dove ha contribuito alla salvezza della squadra toscana. "Avevo voglia di una nuova sfida che potesse alzare ancora di più l’asticella dal punto di vista tecnico – conferma Stocco – e Bologna è davvero il massimo possibile".

Altro colpo De Akker è l’attaccante mancino statunitense Jackson Painter, proveniente dalla Stanford University in California. Suggerito alla squadra bolognese da diversi ragazzi italiani lì presenti, ma pure da Tyler Abramson, che dopo un’ottima stagione a Bologna ha deciso di tornare negli States. "Non vedo l’ora di giocare con De Akker nella prossima stagione e non vedo l’ora di venire in Italia" sottolinea Painter.

Oltre ai due mancini la De Akker ha ufficializzato il ritorno sotto le Due Torri di due giocatori protagonisti delle passate stagione. Si tratta del portiere Simone Santini e del centroboa Niccolò Di Murro. Santini classe 1997 originario di Ancona, dove l’esordio col Vela Nuoto è passato a Salerno, Anzio, Bologna per tornare la scorsa stagione ad Anzio in A2. Torna alla De Akker come vice di Rocco Valle. Di Murro, ventenne originario di Savona. Dopo diverse stagioni in Liguria è approdato alla De Akker, conquistando la serie A1 per poi trovare spazio in A2 a Brescia siglando oltre 60 reti nella stagione appena conclusa.

Tanti acquisti per una De Akker che punta a confermarsi al vertice della serie A1 e a far bene anche a livello internazionale dove è approdata per il secondo anno consecutivo.

Filippo Mazzoni