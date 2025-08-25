De Akker, coach Mistrangelo suona la carica: "Cambiato tanto, ma vogliamo i playoff"

Tanti volti nuovi, ma stesse ambizioni e rinnova ottimismo. Con il raduno di questa sera alle 18,30, parte la nuova stagione della De Akker, la seconda in cui oltre ad essere protagonisti in serie A1, i ragazzi del patron Alberto Vecchi cercheranno di esserlo anche a livello continentale partecipando alla Conference Cup.

Idee chiare per coach Federico Mistrangelo che traccia subito la linee guida. "Non sarà un inizio facile per noi, complice il calendario e il dover trovare l’amalgama giusta di squadra dopo i tanti cambi estivi".

Oggi il raduno alla piscina Longo e poi subito l’avvio alla preparazione. "Iniziamo subito forte con doppie sedute in vasca e in palestra. I ragazzi dovrebbe arrivare già a buon punto dopo i programmi di allenamento che avevamo lasciato loro. Il tempo comunque non manca da qui al weekend del 4 ottobre, abbiamo possibilità di preparare al meglio l’inizio del campionato".

Che De Akker sarà? "Abbiamo cambiato di nuovo molto, perso giocatori importanti come Luongo che alzavano il livello, e altri di grande esperienza come Gallo e Abramson, ma sono arrivati elementi di qualità come l’ungherese Balazs Erdelyi ed Eduardo Campopiano. Conosco meno i due americani Jackson Painter e Dash McFarland, ma da quello che ho visto e dai feedback che mi sono arrivati saranno due buone aggiunte".

Che campionato vi attende? "Vogliamo centrare i playoff ma quest’anno l’A1 sarà difficile e molto competitivo, il livello di tante squadre si è alzato. Si torna alla formula dei playoff dai quarti di finali per cui è importante entrare, nella miglior posizione possibile, tra le prime 8".

Favorite? "Recco, Brescia, Savona sono da prima fascia, ma anche Posillipo e Trieste non sono da meno".

E la De Akker? "Non mi pongo obiettivi ma nemmeno limiti. Sono convinto che pian piano possiamo toglierci tante soddisfazioni, proseguendo con la crescita che abbiamo fatto negli anni scorsi, ma la classifica non dipende solo da noi, ma anche da avversarie come Ortigia, Palermo, Vis Nova che sono al nostro livello e in ogni caso attenzione le sorprese sono sempre dietro l’angolo".

Partecipate per il secondo anno alle coppe europee, stavolta alla Conference Cup, con quali obiettivi? "Nel primo turno a novembre saremo a Belgrado in casa del Partizan. Sarà tutt’altro che facile con i serbi, i campioni di Lituania del Evk Zaibas e i tedesco del Neukolin Berlino, ma puntiamo ad uno dei due posti per passare il turno abbiamo tutte le potenzialità per farlo".