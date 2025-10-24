De Akker, ecco il primo successo: "Dobbiamo lavorare ancora molto"

DE AKKER 15ORTIGIA 13dopo i rigori

DE AKKER TEAM: Valle, Martini, Stocco, Bragantini, Mcfarland 1, Campopiano 3, Painter 1, Milakovic 2, Erdelyi 2, Di Murro, Lucci 1, Urbinati, Santini, Bardulla. All. Mistrangelo.

ORTIGIA 1928: Ruggiero, Rossi, Gardijan, Baksa 3, Di Luciano, Torrisi 3, Tringali Capuano, Carnesecchi 1, Radic, Trimarchi 1, Aranyi 1, Valenza, Scordo, Marangolo. All. Piccardo.

Arbitri: Nicolosi e Romolini.Note: parziali 3-2, 1-2, 2-2, 4-3.

Primo squillo per la De Akker. Nel turno infrasettimanale, la formazione di Federico Mistrangelo batte l’Ortigia ai tiri di rigore al termine di una sfida bella ed equilibrata, chiusa sul 10-10 alla fine dei tempi regolamentari.

Dopo tre sconfitte consecutive nelle prime giornate, la De Akker si è sbloccata conquistando i primi punti del campionato. Sfida sempre sul filo dell’equilibrio, poi nell’ultima frazione di gioco l’Ortigia sembra prendere il sopravvento portandosi avanti 8-10. Nel momento di difficoltà la De Akker si ritrova e prima accorcia con capitan Milakovic, poi segna la rete del pari con Campopiano.

Nella lotteria dei rigori tutti a segno nella De Akker, con le reti di Campopiano, Bragantini, Milakovic, Painter e Erdelyi, mentre i due punti del Bologna sono arrivati dalla parata di Valle sulla prima conclusione di Baksa, a cui sono seguite le reti di Carnesecchi, Marangolo e Aranyi.

"Dobbiamo lavorare ancora molto – sottolinea coach Mistrangelo – perché pur rimanendo lucidi di testa, visto che perdevamo di due a poco dalla fine, dobbiamo essere più precisi e decisi nelle conclusioni. Poi, se posso permettermi, a volte trovo gli arbitraggi che non premiano la voglia di segnare, rispetto a chi vuole solo rompere il gioco. Questo senza nulla togliere ad Ortigia che ha fatto un’ottima partita".

Domani è di nuovo tempo di campionato con la sfida in programma in trasferta alla Scandone con il Circolo Canottieri Napoli.

Le altre gare: Canottieri Napoli-Pro Recco 7-23, Posillipo-Trieste 13-11, Savona-Vis Nova Roma 23-13, Palermo-Salerno 17-16, Florentia-Olympic Roma 13-15, Quinto-Brescia 10-14.

La classifica: Savona, Pro Recco e Brescia 12; Palermo 8; Trieste, Posillipo e Olympic Roma 6; Vis Nova Roma 5; Ortigia, Salerno e Quinto 4; Canottieri Napoli 3; De Akker Team Bologna 2; Florentia 0.